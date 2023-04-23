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Общество

Жителям Пензенской области готовят непривычно долгие выходные

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Согласно первоначальной версии производственного календаря на 2024 год, россиян ждут короткие новогодние каникулы, зато длинные майские.

Финальную версию утвердят в сентябре 2023-го, пока доступен проект документа, который приводит издание «Комсомольская правда».

В 2024 году жители Пензенской области, как и другие россияне, будут отдыхать с 1 по 7 января. 8-го числа все вернутся к привычному рабочему графику.

В мае предполагается девять дней отдыха: с 1-го по 5-е и с 9-го по 12-е.

Кроме того, в честь женского и мужского праздника граждан ждут по три выходных дня: 23, 24 и 25 февраля, а также 8, 9 и 10 марта.

О работе можно будет забыть и по причине Дня народного единства: 2, 3 и 4 ноября.

Всего в 2024 году запланировано 118 выходных (как в 2023-м) и 248 рабочих дней (на один больше, ведь год будет високосным).

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