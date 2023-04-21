В Пензенской области ввели штрафы за стихийные свалки и сброс мусора

21.04.2023 | 11:50

На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 21 апреля, депутаты ввели ответственность за стихийные свалки.

Законопроект представил министр ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин. Он объяснил, что нарушениями признаются сброс, складирование или временное хранение мусора и остатков растительности на территориях общего пользования вне специально отведенных для этого мест.

Кроме того, предусмотрена ответственность за непринятие мер по ликвидации несанкционировaнных свалок.

В итоге парламентарии внесли дополнения в Кодекс об административных правонарушениях Пензенской области. За перечисленные нарушения гражданам грозит штраф от 1 000 до 2 000 рублей, должностным лицам - от 10 000 до 20 000, юридическим лицам - от 30 000 до 50 000.

За повторное нарушение, совершенное в течение года, сумма штрафа увеличивается: его размер составит для граждан от 2 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 20 000 до 50 000, для юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.