Пензенцы вышли на уборку у стелы «Город трудовой доблести»

Фронт работ обозначен: территория у стелы «Город трудовой доблести». Участок довольно большой, и мусора на нем хватает.
«Люди у нас очень невоспитанные, поэтому мусора много», - сообщила начальник отдела администрации Октябрьского района г. Пензы Анна Задоян.
Практически у монумента горожане устраивают пикники, отдыхают и, как правило, пустые бутылки, пакеты оставляют здесь же. Убирать это все приходится сотрудникам районной администрации и учащимся колледжа.
«Муниципальных территорий в районе очень много, поэтому прийти сюда много раз мы не имеем возможности. На данном участке мы убираемся уже в третий раз», - рассказала Анна Задоян.
И не последний, тем более что в преддверии майских праздников сквер у стелы необходимо привести в порядок.
«Мы помогаем администрации. Много мусора, поэтому пришли помочь», - отметил студент Олег Байков.
После субботника с территории вывезли несколько десятков мешков с мусором. Убирались в сквере и граждане, которые привлечены к обязательным работам.
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