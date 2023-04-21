Пензенцы вышли на уборку у стелы «Город трудовой доблести»

21.04.2023 | 20:17

Фронт работ обозначен: территория у стелы «Город трудовой доблести». Участок довольно большой, и мусора на нем хватает.

«Люди у нас очень невоспитанные, поэтому мусора много», - сообщила начальник отдела администрации Октябрьского района г. Пензы Анна Задоян.

Практически у монумента горожане устраивают пикники, отдыхают и, как правило, пустые бутылки, пакеты оставляют здесь же. Убирать это все приходится сотрудникам районной администрации и учащимся колледжа.

«Муниципальных территорий в районе очень много, поэтому прийти сюда много раз мы не имеем возможности. На данном участке мы убираемся уже в третий раз», - рассказала Анна Задоян.

И не последний, тем более что в преддверии майских праздников сквер у стелы необходимо привести в порядок.

«Мы помогаем администрации. Много мусора, поэтому пришли помочь», - отметил студент Олег Байков.

После субботника с территории вывезли несколько десятков мешков с мусором. Убирались в сквере и граждане, которые привлечены к обязательным работам.