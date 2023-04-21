ООО «Горводоканал» ищет путь к партнерству с областным центром

21.04.2023 | 09:00

Главный посыл, заложенный в ежегодном публичном отчете о результатах работы Горводоканала за 2022 год, можно озвучить так: какой в Пензе хотят видеть ресурсоснабжающую организацию - современной цифровой или прошлого века? Второй вариант подразумевает жизнь с коммуникациями с уровнем износа более 80%, с ежедневными прорывами, засорами и затоплениями подвалов.

«Если мы не перейдем от системы латания дыр к системе стратегического планирования и реализации масштабной инвестиционной программы по модернизации системы, то, к сожалению, рано или поздно настанет технологически коллапс», - сообщил первый заместитель генерального директора ООО «РКС-Холдинг» Григорий Терян.

Сам же Горводоканал, как отчитался его руководитель Александр Наголюк, сделал все от него зависящее и даже больше, чтобы за счет производственной программы снизить аварийность на сетях водоснабжения и заменить ветхие участки.

Были закуплены специализированные каналопромывочные машины и технические средства для видеодиагностики. За счет инвестиций ресурсоснабжающая организация провела мероприятия по дополнительной очистке питьевой воды, обеззараживанию стоков ультрафиолетом, построила канализационный коллектор в Арбекове. Решены важные задачи по клиентоориентированности - так, ежемесячная доля неотработанных звонков, поступающих в контакт-центр, не превышает 1%.

Тем не менее системное недофинансирование влияет на реализацию многих важных программ. Для этого нужно концессионное соглашение между предприятием, областью и городом, то есть государственно-частное партнерство.

«Зная наперед рост тарифа, на перспективу, на 35 лет, возможно уже составить финансовую модель. Возможно кредитование, возможно привлечение средств бюджетных источников, кредитных средств, и, соответственно, эти деньги направлять на реализацию мероприятий по реконструкции и модернизации водопроводно-коммунального хозяйства», - объяснил Александр Наголюк.

Успешные результаты концессионных соглашений есть. Их заключили 8 из 9 регионов, где оператором по водоснабжению и водоотведению являются «Российские коммунальные системы». В раздумьях пока только Пенза.