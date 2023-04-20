Пензенцам на городской ярмарке предложили более 750 вакансий

20.04.2023 | 20:43

В фойе Дворца детского и юношеского творчества соискатели и работодатели вели переговоры о трудоустройстве: одни интересовались, другие разъясняли условия занятости. На городскую ярмарку вакансий пришло несколько сотен человек.

«Самые разные причины у безработицы. Есть активные безработные, которые периодически посещают центры занятости, ярмарки вакансий и в дальнейшем трудоустраиваются. Как правило, если смотреть динамику, то на каждый период времени большая часть безработных из имеющихся четырех с лишним тысяч трудоустраивается. Это не одни и те же люди», - отметил заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Дмитрий Матвеев.

На ярмарке представили более 750 вакансий, а всего их больше 12 000. В числе востребованных - инженерные и рабочие специальности.

«Обращаюсь в первую очередь к выпускникам, студентам: вас всех очень ждут на промышленных предприятиях. Поэтому я желаю всем работодателям подобрать себе достойные кадры, а участникам ярмарки вакансий - достойные места работы», - подчеркнул заместитель министра экономического развития и промышленности Пензенской области Михаил Антонов.

Техническое обслуживание автомобилей, электрика, ремонт двигателя - на это при выборе будущей профессии сделал ставку Алексей Секутров.

«Я учусь и подрабатываю на станции», - рассказал студент колледжа.

За особенной стойкой предлагали вакансии по квоте для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они тоже бывают соискателями.

«Сложно трудоустроиться, поэтому мы сейчас разрабатываем свою систему, как было бы удобно трудоустроить людей слабослышащих, слабовидящих, которые передвигаются на коляске. Здесь есть свои особенности, и мы хотели получить информацию от работодателя, готов ли он принять таких людей на работу», - сообщила советник губернатора по делам инвалидов Ольга Белова.

Составляется реестр соискателей с ограниченными возможностями здоровья, которые хотят трудоустроиться.