В Пензе дети залезли в фонтан в первый день его работы

19.04.2023 | 19:14

Не успела одна из главных городских достопримечательностей заработать, как собрала вокруг себя десятки зевак. Светомузыкальный фонтан после продолжительной зимней консервации вновь стал местом притяжения людей.

«Очень хорошо, свежий воздух, тем более сегодня тепло», - рассказала жительница Пензы Евгения Ивановна.

Но далеко не все собрались просто полюбоваться на сооружение. В первый же день работы фонтана его атаковали местные дети - вопреки запрету прямо около таблички «Купание запрещено» залезли в чашу. Хотя делать так ни в коем случае нельзя.

«В фонтане используются определенные жидкости, чтобы вода в фонтане не загнивала. В связи с этим нежелательно контактировать с этой водой», - предупредил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Ильдар Усманов.

Да и дорогостоящий механизм очень легко повредить, тем более что пока идет только наладка фонтана. Несколько дней специалисты будут делать пробные запуски: необходимо понять, насколько гидротехническое сооружение готово к открытию сезона. Все-таки конструкция довольно сложная, чтобы горожане вновь могли любоваться светомузыкальным фонтаном, нужно, чтобы каждая деталь работала идеально.

Но многим хватает и того, что мощные струи поднимаются на несколько метров над землей. За время долгой и холодной зимы люди соскучились по достопримечательности.

«Пока мы пуск-наладку проводим, посмотрим, может, какие-то дефекты выявятся, и потом будет ясно, насколько фонтан готов. На сегодняшний день, я думаю, процентов на 95», - сообщил Ильдар Усманов.

К эксплуатации фонтана планировали приступить еще раньше, но заморозки помешали. Специалисты предпочли не рисковать, чтобы избежать поломки оборудования.

Рассчитывается, что в полную силу арт-объект заработает уже к 1 мая. Пока что пензенцы полюбовались радугой, появившейся над чашей, и порассуждали, где еще необходимы подобные сооружения.

«Желательно бы в каждом районе, потому что весь город сюда съезжается. Почему бы в каждом районе не сделать такое? Может, не такой огромный, поменьше. Фонтаны везде нужны, особенно летом», - предложила горожанка.