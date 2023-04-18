В Пензе предприятие заплатит 87 500 рублей за нелегальную перевозку

18.04.2023 | 09:12

Ленинский районный суд г. Пензы наложил штраф на ООО «ТрастАгро-Нива 3» за перевозку пассажиров, не связанную с извлечением прибыли, без лицензии.

Нарушение было выявлено в феврале. Инспекторы территориального отдела по Пензенской области Межрегионального управления Ространснадзора по ПФО на 426-м километре трассы Р-158 Нижний Новгород - Саратов проверили микроавтобус ГАЗ-322173.

В салоне находились 8 пассажиров. Водитель доставлял их из Малой Сердобы в Пензу. Оказалось, что лицензии у него нет, а путевой лист выдан ООО «ТрастАгро-Нива 3».

Денег за дорогу люди не платили - это были работники предприятия. Поэтому в отношении ООО «ТрастАгро-Нива 3» было возбуждено дело об административном нарушении за перевозку пассажиров, не связанную с извлечением прибыли, без специального разрешения.

В суде представитель компании не стал отрицать вину.

Принимая во внимание имущественное и финансовое положение предприятия, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере менее минимального. ООО «ТрастАгро-Нива 3» должно выплатить 87 500 рублей.

Кстати, после этого случая перевозчик получил лицензию.