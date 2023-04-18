В 2023 году будет рекордное число площадок «Диктанта Победы»

18.04.2023 | 10:26

Как сообщает сайт ER.ru, 27 апреля состоится всероссийская акция «Диктант Победы», к которой сможет присоединиться любой желающий. Для этого в 2023-м предусмотрели рекордное количество площадок. Уже сейчас их более 22 тысяч. Центральная - Музей Победы в Москве.

В этом году задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков: китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский.

«С каждым годом в регионах кратно увеличивается число региональных площадок и количество граждан, интересующихся историей нашей страны. Это говорит о том, что тема сохранения исторической памяти, подвигов наших предков, героической истории Отечества интересна нашим гражданам. А вопросы, которые затрагивают в тестах диктанта, очень актуальны», - отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Лидерами по количеству площадок являются Ставропольский и Краснодарский края, Московская, Самарская и Тульская области. Более 120 площадок «Диктанта Победы» будет организовано на Донбассе.

Принять участие в акции можно как очно, так и дистанционно на сайте диктантпобеды.рф. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов: 20 по общей военно-исторической тематике и 5 по региональной.

Вопросы для региональной части диктанта составляли историки и представители общественных объединений патриотической направленности из 18 стран: Абхазии, Азербайджана, Аргентины, Армении, Бельгии, Болгарии, Египта, Индии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Финляндии, Франции и Чехии. В этом году впервые к исторической акции присоединится Шри-Ланка.

В написании «Диктанта Победы» в пятый раз поучаствует и Пензенская область.

Жители региона смогут проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны онлайн на сайте акции, а также очно на 119 открытых площадках региона. Из них 111 будут работать на базе учреждений образования, 7 - на базе домов культуры, библиотек, музеев, а также маркетинго-выставочного комплекса ПО «Старт» им. М. В. Проценко. Вся информация о точках проведения размещена на сайте акции - там можно выбрать удобную площадку и записаться для участия, следуя инструкциям.

«Пишу Диктант Победы каждый год и в этом году также планирую. Тест Диктанта интересен тем, что в нем подобраны вопросы, которые касаются не только основных дат и событий Великой Отечественной войны. Есть вопросы про военную технику, участников сражений, писателей, посвятивших свое творчество военному времени.

В 2022 году в историко-просветительской акции «Единой России» участие приняли более 4 тысяч жителей Пензенской области. С каждым годом география проведения и количество участников растет, рассчитываю, что в текущем году участие в акции примут еще больше пензенцев», - рассказал секретарь Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Олег Мельниченко.