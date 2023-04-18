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Общество

Участок во дворе между домами на ГПЗ отдадут под поликлинику

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Во вторник, 18 апреля, на заседании комиссии Пензенской городской думы депутат Виктор Хомец по просьбе жителей микрорайона ГПЗ попытался выяснить судьбу земельного участка во дворе домов № 22 и 24 на улице Антонова.

Он напомнил, что одно время там собирались построить детский сад, потом появилась информация, что возведут поликлинику.

Начальник Управления градостроительства и архитектуры г. Пензы Татьяна Жукова сообщила, что в генеральном плане на участке отображена поликлиника. Участок предложили региональному минздраву, но тот отказался, поскольку площадь оказалась недостаточной.

По словам Жуковой, возможность увеличить площадь участка есть и сейчас такая работа ведется.

«Затем участок будет передан в субъект для размещения поликлиники», - резюмировала она.

«Можно ли учесть мнение жителей? Люди переживают, что их двор превратится в парковку», - поинтересовался Хомец.

«С этим нужно обращаться в министерство градостроительства и архитектуры», - пояснила Татьяна Жукова.

Ранее жители улицы Антонова в районном чате в Telegram резко отрицательно высказались о перспективе возведения поликлиники у себя под окнами. По их мнению, лучшее место для медицинского учреждения - за «Золотой шайбой».

«Это любимое занятие - строить поликлиники во дворах жилых домов, чтобы ни проехать, ни припарковаться. Нарочно не придумаешь. А это значит, им просто плевать на нас», - высказала коллективное мнение одна из участниц чата.

Другой участник обсуждения написал, что жители два раза участвовали в публичных слушаниях по изменению градостроительного плана и просили оставить участок под детский сад, однако к ним не прислушались.

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