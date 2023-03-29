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Глас народа

Перспектива появления поликлиники ужаснула жителей ул. Антонова

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Жители улицы Антонова обсуждают строительство поликлиники во дворе домов № 24, 26 и 27. Большинство таким решением недовольны.

Обсуждение инициировала местная жительница Вера Бурганова. Она разместила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пост с фотографиями двора: пустырь за покосившимся, потемневшим от времени деревянным забором завален мусором, остатки фундамента заросли травой и кустарником.

«У меня далеко не элитный дом, но наблюдать это седьмой год надоело. Когда я покупала квартиру у застройщика, вместо этой свалки должны были построить детский сад, но застройщик разорился и место для постройки детского сада превратилось в помойку», - пожаловалась женщина.

Пензячка захотела, чтобы территорию привели в порядок, и обратилась в управляющую компанию. Ее также интересовало, кому принадлежит пустующая земля.

«На свои вопросы конкретных ответов не получила, все вилами по воде. Ссылаются на администрацию. Якобы писали, но что писали, какой ответ, я так и не поняла. Обещали собрать собрание и поднять этот вопрос через неделю. Ждем», - написала Вера.

Она считает участок небезопасным для детей, ведь он соседствует с игровой площадкой.

В поисках ответов и поддержки женщина стала писать в районном чате в Telegram. Один из участников рассказал пензячке, что территория принадлежит городу и там планируют построить детскую поликлинику.

Слова мужчины подтверждает скриншот ответа на обращение от 18 января 2023 года, подписанного замминистра здравоохранения региона Мариной Воробьевой. В документе указано, что участок в ближайшее время передадут в собственность Пензенской области. Там возведут детскую поликлинику на 350 посещений в смену.

Такое решение удивило жителей ГПЗ. По их мнению, лучшее место для медицинского учреждения - за «Золотой шайбой».

«Я не против поликлиники, но сколько ее будут строить, вы можете себе представить? И как происходит стройка, вы понимаете? Мусор, и запах, и шум в квартирах», - возмутилась Вера Бурганова.

Женщина сомневается, что здание возведут быстро.

«Я помню, как жила, когда строились дома рядом. Это был ад. И за год, и [за] три ее не построят. Это действительно не та территория, которая для этого подходит. С трех сторон от территории в трех метрах детские площадки. Как они планируют строить?» - задала вопрос Вера.

Ее точку зрения разделили другие участники обсуждения.

«А поликлиника будет сказка, у черта на куличках. Ни парковки, ни подъезда нормального. Кстати, так и сейчас, что взрослая, что детская», - высказалась горожанка Мария.

«Это любимое занятие - строить поликлиники во дворах жилых домов, чтобы ни проехать, ни припарковаться. Нарочно не придумаешь. А это значит, им просто плевать на нас», - пришла к выводу местная жительница Наталия.

Другие комментаторы обеспокоились последствиями стройки для окружающих домов. Горожанка Елена отметила, что в некоторых есть трещины и работы рядом могут ухудшить ситуацию.

Пользователь Сергей написал, что жители два раза участвовали в публичных слушаниях по изменению градостроительного плана и просили оставить участок под детский сад, однако к ним не прислушались.

«Там детсад планировался на 120 детей. В поликлинику будут ездить со всего ГПЗ и, скорее всего, не только с ГПЗ. Естественно, все будут возмущаться, что двор стал проезжей частью и заставлен чужими машинами», - добавил Сергей.

Пока жители решают, что могут сделать, чтобы помешать возведению поликлиники.

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