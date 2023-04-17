Глава Пензы не видит смысла в отлове и выпуске собак

17.04.2023 | 14:34

166 собак отловлено на улицах Пензы в первом квартале 2023 года, тогда как за весь 2022-й - 237. Об этом в понедельник, 17 апреля, рассказал депутатам гордумы глава города Александр Басенко.

«Мы за квартал сделали больше половины того, что было сделано за весь год. Мы стали жестко контролировать сроки содержания собак в приюте - 21 день. На сегодняшний день у нас 72 места для содержания собак, в том числе 16 - для тех, кого не выпустили в места, где отловили. То есть 56 собак мы можем отлавливать. Умножаем на 12 месяцев - получаем, что около 600 собак в этом году мы планируем отловить, стерилизовать и выпустить», - пояснил Александр Басенко.

Однако глава города смотрит на систему «отлов - содержание - вакцинация - выпуск» пессимистично. По словам Басенко, многие собаки, бегающие в стаях по городу, имеют бирку в ухе, но это не решает проблему.

«Цель этой деятельности не совсем понятна. Мы работу активизировали, но какой это даст результат - я, честно говоря, не понимаю», - признался Александр Басенко.

Всю страну потрясла трагедия, которая случилась на Пасху, 16 апреля, в Оренбурге. Стая бродячих собак загрызла насмерть 8-летнего мальчика. Школьник с друзьями ходил по соседям, собирал угощения. Потом отнес их домой и отпросился немного погулять. Но к родителям мальчик уже не вернулся: около гаражного кооператива на него напали бродячие псы.

Позже всех собак, которые загрызли ребенка, отловили. Три оказались с бирками. По закону через 3 недели псов выпустят на свободу.