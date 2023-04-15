Сетевое издание|18+|Суббота|15 апр 2023|19:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Лучший рисунок на тему донорства украсит один из арт-объектов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Многие из авторов картин слишком юные, чтобы делиться кровью, однако проблему донорства в рисунках отобразили глубоко. В Доме офицеров торжественно открыли выставку работ финалистов конкурса рисунка в рамках проекта «Соединяя доброту» при поддержке Фонда президентских грантов.

«Я мама, у нас трое детей, двое из них болеют гемофилией, поэтому тема донорства сквозит в нашей жизни постоянно. И это все в нашей жизни происходит, наверное, неслучайно», - отметила организатор проекта «Соединяя доброту» Марина Сафронкина.

«Делай добро - и оно обязательно вернется к тебе. А другая мудрость гласит: если ты, делая добро, ждешь ответа на него, значит ты не делаешь добро, ты продаешь его. Давайте нашими душами и нашими поступками никогда не продавать добро. Не ожидай добра взамен, а делай добро, зная, что оно к нам вернется», - подчеркнул директор Пензенской картинной галереи им К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

За время реализации проекта организаторы неоднократно проводили встречи со школьниками и студентами, главная их цель - пропаганда здорового образа жизни и волонтерских движений. В результате более 500 сильнейших работ на тему донорства и милосердия было представлено на рассмотрение жюри.

«Это уже пятая выставка. Мы несколько провели более мелких, но эта такая более масштабная. Эти работы будут отмечены. Мы надеялись, что детей будет много, мы в этом не ошиблись, это хорошо», - рассказал руководитель проекта «Соединяя доброту» Дмитрий Сафронкин.

«Тема очень интересная, и мне очень хотелось выразить в ней много всего. Это и благодарность людям, которые об этом говорят, рассказывают, и благодарность людям, которые сдают кровь. Потому что это на самом деле важно, это взаимопомощь, и кровь для кого-то несет жизнь. Я боюсь, но думаю, что однажды, возможно, попробую. Моя мама тоже сдавала кровь», - поделилась участница конкурса Ева Илюшина.

Лучшая работа будет изображена на одном из арт-объектов Пензы. Также каждый посетитель может проголосовать за понравившийся рисунок в номинации «Приз зрительских симпатий».

Имена победителя и призеров конкурса станут известны 17 апреля.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Суркова
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте