Лучший рисунок на тему донорства украсит один из арт-объектов

15.04.2023 | 17:46

Многие из авторов картин слишком юные, чтобы делиться кровью, однако проблему донорства в рисунках отобразили глубоко. В Доме офицеров торжественно открыли выставку работ финалистов конкурса рисунка в рамках проекта «Соединяя доброту» при поддержке Фонда президентских грантов.

«Я мама, у нас трое детей, двое из них болеют гемофилией, поэтому тема донорства сквозит в нашей жизни постоянно. И это все в нашей жизни происходит, наверное, неслучайно», - отметила организатор проекта «Соединяя доброту» Марина Сафронкина.

«Делай добро - и оно обязательно вернется к тебе. А другая мудрость гласит: если ты, делая добро, ждешь ответа на него, значит ты не делаешь добро, ты продаешь его. Давайте нашими душами и нашими поступками никогда не продавать добро. Не ожидай добра взамен, а делай добро, зная, что оно к нам вернется», - подчеркнул директор Пензенской картинной галереи им К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

За время реализации проекта организаторы неоднократно проводили встречи со школьниками и студентами, главная их цель - пропаганда здорового образа жизни и волонтерских движений. В результате более 500 сильнейших работ на тему донорства и милосердия было представлено на рассмотрение жюри.

«Это уже пятая выставка. Мы несколько провели более мелких, но эта такая более масштабная. Эти работы будут отмечены. Мы надеялись, что детей будет много, мы в этом не ошиблись, это хорошо», - рассказал руководитель проекта «Соединяя доброту» Дмитрий Сафронкин.

«Тема очень интересная, и мне очень хотелось выразить в ней много всего. Это и благодарность людям, которые об этом говорят, рассказывают, и благодарность людям, которые сдают кровь. Потому что это на самом деле важно, это взаимопомощь, и кровь для кого-то несет жизнь. Я боюсь, но думаю, что однажды, возможно, попробую. Моя мама тоже сдавала кровь», - поделилась участница конкурса Ева Илюшина.

Лучшая работа будет изображена на одном из арт-объектов Пензы. Также каждый посетитель может проголосовать за понравившийся рисунок в номинации «Приз зрительских симпатий».

Имена победителя и призеров конкурса станут известны 17 апреля.