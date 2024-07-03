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Общество

Банк «Кузнецкий» традиционно провел «День донора»

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Сотрудники банка «Кузнецкий» приняли участие в ежегодной корпоративной акции «День донора», которая прошла 2 июля.

Мобильная станция переливания крови была развернута вблизи головного офиса банка, и сотрудники смогли присоединиться к донорскому движению, не покидая надолго рабочие места.

Банк «Кузнецкий» традиционно провел «День донора»

В коллективной донации приняли участие 40 человек, было сдано более 15 литров крови. Потребность в ней чрезвычайно высока, поскольку она является жизненно важным ресурсом при лечении заболеваний, проведении сложных медицинских операций и спасении людей в экстренных ситуациях.

«Проведение дня донора - важная часть социальной политики банка «Кузнецкий». Многие работники участвуют в акции не первый раз, и радует, что с каждым годом желающих присоединиться к донорскому движению становится все больше», - отметил председатель правления банка Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий», ИНН 5836900162.

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Источник — фото пресс-службы банка «Кузнецкий»
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