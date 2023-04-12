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Общество

Историю с перееханными табличками в Заре назвали провокацией

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На перепаханное поле в микрорайон Заря приехали сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы, представители депутатского корпуса и местные активисты. По словам членов специальной комиссии, обустройство здесь противопожарной минерализованной полосы проходило согласно требованием безопасности, чтобы в случае возникновения огня пламя не перекинулось на жилые постройки.

«На территории Российской Федерации действуют правила противопожарного режима, утвержденные постановлением правительства. Перед началом пожароопасного сезона или в случае установления на соответствующей территории особого противопожарного режима для исключения перехода пожара от ландшафтных природных пожаров населенный пункт опахивается, оборудуется минерализованная полоса», - объяснил заместитель начальника ОНД и ПР г. Пензы Сергей Рачкин.

Возгорания в Заре случаются часто. Столбы дыма от уничтожаемой пламенем сухой травы видны издалека. Иногда огненная стихия подбирается слишком близко к домам. Поэтому многие местные считают эту защиту шириной 10 метров жизненно необходимой.

«В 2020 году я сама лично наблюдала, как происходил пожар. Это был выходной день, и тушило 10 расчетов МЧС. Большие масштабы, даже в микрорайоне Арбеково из новостроек было видно полосу горящую», - рассказала жительница г. Пензы Екатерина Подкопаева.

Тем временем инициатора создания здесь Леса Победы Виктора Небогу удивило месторасположение данной минерализованной полосы. Техника прошлась по свежевысаженным деревьям. Журналисты 11 канала рассказывали об этом в «Наших новостях» и показывали изуродованные памятные таблички с именами героев Великой Отечественной войны, которые установили школьники.

«Дети, третий класс пришел и их родители, их было человек 50, они посадили в честь прабабушек и прадедушек», - сообщил активист Виктор Небога.

Версию о том, что трактор переехал памятные таблички, эксперты городского управления тут же отмели, назвав случившееся провокацией. По их заявлению, после гусеничной машины от деревянных изделий осталась бы лишь труха.

Пожарные заверяют, что ежегодно прокладывают эту полосу, а Виктор Небога, не имея правоустанавливающих документов на землю, захотел создать здесь памятный лес.

Казалось бы, обе стороны занимаются важными вопросами: патриотическим воспитанием и обеспечением безопасности людей. Но найти компромисс почему-то никак не получается.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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