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Общество

Перечислены фрукты и овощи, которые нельзя есть весной

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Многие пытаются справиться с авитаминозом, употребляя весной свежие овощи и фрукты. Однако такая покупка может закончиться отравлением или проблемами со здоровьем.

Вред организму способны причинить прежде всего несезонные фрукты и овощи.

Как пояснила изданию «Прайм» нутрициолог Ирина Никулина, в несезонных овощах и фруктах, которые предлагаются магазинами, может содержаться большое количество пестицидов и нитратов. Эти вещества нужны для того, чтобы продлить срок хранения продукции.

Так, ранние яблоки содержат дифениламин - один из наиболее канцерогенных консервантов. Случается, что плоды заворачивают в индивидуальную бумажную упаковку. Ее обрабатывают токсичными веществами, которые не дают кожуре темнеть и продлевают срок хранения.

«Чтобы понять, подверглось ли яблоко химической обработке, следует положить его в горячую воду и немного подождать. Если на поверхности воды образуется маслянистая пленка, его можно выбрасывать. Тонкая кожа яблока не в силах защитить мякоть от проникновения вредных веществ», - посоветовала Никулина.

Отказаться лучше и от покупки винограда. Для сохранения привлекательного вида гроздья обрабатывают фумигантами. Это вещество может вызвать гормональный сбой, ухудшение работы мозга.

Токсичной является и свежая клубника. Эксперт напомнила: летом эта ягода быстро портится, а магазинные «экземляры» практически вечные. Жизнь клубнике продлевают метилбромид, хлорпикрин или телон, которые провоцируют рост раковых клеток и грозят проблемами со щитовидной железой.

Не следует весной покупать нектарины и персики. Эти фрукты также пропитаны пестицидами и фунгицидами. Лучше дождаться их урожая летом.

«То же касается и весенних овощей. Болгарский перец, сельдерей, шпинат, огурцы, зеленые салаты, томаты - вся овощная радуга, которая призвана укреплять организм, питая его витаминами и необходимыми микроэлементами, весной еще не справляется с этой функцией. Многие овощные культуры также подвергаются химической обработке, чтобы дольше прожить на полках магазина», - рассказала нутрициолог.

Она дала несколько советов о том, как выбирать овощи и фрукты весной. Нужно понюхать плоды (должны иметь натуральный запах) и не покупать слишком яркие или огромного размера.

По мнению специалиста, чтобы избежать неприятных последствий от употребления несезонного товара, лучше поддержать организм замороженными овощами и фруктами.

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