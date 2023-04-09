Каждый второй пензенец оценил свое здоровье на тройку

09.04.2023 | 10:59

В Пензенской области крепким здоровьем могут похвастать 37,8% опрошенных жителей старше 15 лет. 49,9% оценили свое самочувствие как удовлетворительное.

О плохом и очень плохом здоровье рассказали 12,3% респондентов.

Исследование проводилось Пензастатом в сентябре 2022 года. Специалисты собрали ответы 1 163 человек.

По самооценке состояния здоровья как удовлетворительном в рейтинге регионов ПФО Пензенская область находится на 6-м месте, отметили эксперты.

Также жителей Сурского края попросили оценить состояние организма у их детей. По словам родителей, среди малышей до двух лет очень хорошим здоровьем обладают 20,4%, хорошим - 65,9%, удовлетворительным - 13,7%.

«Следует отметить, что для объективной оценки состояния здоровья человека необходимо ориентироваться не только на его самочувствие, но и на мнение врачей», - сообщили в заключение в Пензастате.