В Пензе стали размещать портреты Героев России на остановках

Пензенцы обратили внимание на баннер, который появился на остановочном павильоне в Заводском районе. На нем изображен Герой России Владимир Игнатов. Горожане одобрили такой проект.
«Они защищают наше право на жизнь», - отметил пенсионер.
В прошлом году на Доме молодежи разместили портрет Героя России Алексея Панкратова, военнослужащего части в Леонидовке. Участнику спецоперации на Украине удалось сорвать воздушную атаку и остановить диверсантов.
Владимир Игнатов не имеет отношения к Пензе, но уроженец Калужской области также совершил подвиг на полях сражений в зоне СВО. Он погиб в Донецкой народной республике, когда под огнем ВСУ спасал раненых военнослужащих. Звание Героя Российской Федерации ему присвоено посмертно.
«Придает нашим детям и взрослым гордость за Россию, что у нас такие люди есть», - подчеркнул прохожий.
«Объявления не нужны нам, вешали бы такие плакаты, чтобы равнялись наши дети, которым в армию», - предложила женщина.
Не всем понравилось место размещения.
«Прилепили сбоку, будто объявление цирка шапито. Как так можно - прилепить со стороны на остановке? Я считаю, это неправильно», - рассказала жительница Пензы Надежда Александровна.
Вандалы часто уродуют надписями и объявлениями павильоны, судьба баннера вызывает опасения.
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