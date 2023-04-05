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Общество

В Пензе стали размещать портреты Героев России на остановках

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Пензенцы обратили внимание на баннер, который появился на остановочном павильоне в Заводском районе. На нем изображен Герой России Владимир Игнатов. Горожане одобрили такой проект.

«Они защищают наше право на жизнь», - отметил пенсионер.

В прошлом году на Доме молодежи разместили портрет Героя России Алексея Панкратова, военнослужащего части в Леонидовке. Участнику спецоперации на Украине удалось сорвать воздушную атаку и остановить диверсантов.

Владимир Игнатов не имеет отношения к Пензе, но уроженец Калужской области также совершил подвиг на полях сражений в зоне СВО. Он погиб в Донецкой народной республике, когда под огнем ВСУ спасал раненых военнослужащих. Звание Героя Российской Федерации ему присвоено посмертно.

«Придает нашим детям и взрослым гордость за Россию, что у нас такие люди есть», - подчеркнул прохожий.

«Объявления не нужны нам, вешали бы такие плакаты, чтобы равнялись наши дети, которым в армию», - предложила женщина.

Не всем понравилось место размещения.

«Прилепили сбоку, будто объявление цирка шапито. Как так можно - прилепить со стороны на остановке? Я считаю, это неправильно», - рассказала жительница Пензы Надежда Александровна.

Вандалы часто уродуют надписями и объявлениями павильоны, судьба баннера вызывает опасения.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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