Устройство главного фонтана Пензы показали изнутри

05.04.2023 | 18:55

Пензенский фонтан просыпается после зимней консервации. Совсем скоро начнут подниматься ввысь водяные струи. Сотрудники муниципального предприятия приступили к демонтажу короба. В первую очередь убрали защитную конструкцию с пешеходной части.

Красота, которая на поверхности, возможна лишь благодаря исправной работе оборудования. Гидротехническое сооружение - это еще и сложная дорогостоящая аппаратура. А она скрыта от глаз посторонних.

Журналисты 11 канала не упустили уникальную возможность посмотреть на пензенское сооружение изнутри. Начальник участка «Пензавтодора» показал, как все устроено - система вытяжки, пульты управления. Здесь строго следят за тем, чтобы все было готово к началу сезона работы фонтана.

«Все в рабочем состоянии, профилактика была проделана, фильтры были помыты, все уже в принципе готовое, в сборе», - отметил Станислав Лебедев.

Он говорит, что задача по запуску поставлена. Идет проверка всех насосов, форсунок, оборудования, которое отвечает за световое и музыкальное оформление.

В сентябре 2020-го ко Дню города пензенцы получили подарок - современный фонтан. Он и по сей день является центром притяжения.

«По распоряжению главы фонтан мы будем готовить к середине апреля, но запуск будет зависеть от погодных условий - насколько они будут благоприятствовать данному событию», - подчеркнул начальник Управления ЖКХ г. Пензы Ильдар Усманов.