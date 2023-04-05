Пензенцев, воспитывающих детей-аутистов, приглашают на встречи

Во вторник, 4 апреля, в пензенском центре психологической, медицинской и социальной помощи начала действовать родительская гостиная «РАСсвет» для тех, кто воспитывает детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).
Родительская гостиная - это открытая площадка для обсуждения ключевых и актуальных вопросов, связанных с развитием, коррекционным процессом, воспитанием и бытовой культурой детей с аутизмом. Спикерами гостиной станут сами родители, которые уже являются экспертами по опыту, психологи и дефектологи центра, а также профессионалы из разных сфер деятельности.
Первое общение было приурочено ко Всемирному дню распространения информации об аутизме, который отмечается 2 апреля. За приятным чаепитием родители обсудили волнующие их вопросы. Дети участвовали в различных играх и конкурсах, подготовленных для них по специальной программе.
Специалисты центра приглашают в «РАСсвет» родителей и членов семей детей с аутизмом. Один раз в месяц здесь будут рассматривать вопросы, среди которых можно выбрать наиболее актуальные для себя и определить следующие темы встреч.
«Главные цели проекта - установление сотрудничества специалистов центра и семей детей с РАС для решения насущных проблем и обмена опытом, а также формирование экспертного родительского сообщества. Контактный телефон - 48-40-88», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.
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