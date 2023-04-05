Сетевое издание|18+|Среда|5 апр 2023|15:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцев, воспитывающих детей-аутистов, приглашают на встречи

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 4 апреля, в пензенском центре психологической, медицинской и социальной помощи начала действовать родительская гостиная «РАСсвет» для тех, кто воспитывает детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).

Родительская гостиная - это открытая площадка для обсуждения ключевых и актуальных вопросов, связанных с развитием, коррекционным процессом, воспитанием и бытовой культурой детей с аутизмом. Спикерами гостиной станут сами родители, которые уже являются экспертами по опыту, психологи и дефектологи центра, а также профессионалы из разных сфер деятельности.

Первое общение было приурочено ко Всемирному дню распространения информации об аутизме, который отмечается 2 апреля. За приятным чаепитием родители обсудили волнующие их вопросы. Дети участвовали в различных играх и конкурсах, подготовленных для них по специальной программе.

Специалисты центра приглашают в «РАСсвет» родителей и членов семей детей с аутизмом. Один раз в месяц здесь будут рассматривать вопросы, среди которых можно выбрать наиболее актуальные для себя и определить следующие темы встреч.

«Главные цели проекта - установление сотрудничества специалистов центра и семей детей с РАС для решения насущных проблем и обмена опытом, а также формирование экспертного родительского сообщества. Контактный телефон - 48-40-88», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото minobr.pnzreg.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте