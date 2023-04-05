«Пензаэнерго» напоминает аграриям о производственной безопасности

05.04.2023 | 13:18

В преддверии весенних сельскохозяйственных работ энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» обращают внимание водителей и механизаторов АПК региона на необходимость соблюдать правила дорожного движения и меры производственной безопасности во время проведения полевых работ.

Пренебрежение ими приводит к наездам автотехники, комбайнов и тракторов на опоры линий электропередачи. Повреждения распределительных электрических сетей не только вызывают нарушение снабжения электроэнергией населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, социально значимых объектов, но и могут привести к пожарам и несчастным случаям.

В 2022 году на объектах электросетевого хозяйства «Пензаэнерго» было зафиксировано 18 фактов повреждения оборудования транспортными средствами - легковыми и грузовыми автомобилями, тракторами.

Так, в Камешкирском районе во время проведения полевых работ трактор с культиваторной сцепкой повредил 2 опоры воздушных линий и провод в двух пролетах. Другой случай повреждения опоры ВЛ, в котором причиной также стало неосторожное управление трактором, произошел в Пензенском районе. Благодаря оперативным действиям специалистов «Пензаэнерго» все потребители были запитаны в кратчайшие сроки.

Энергетики призывают водителей и механизаторов строго выполнять требования ПДД, при движении вблизи линий электропередачи соблюдать скоростной режим, исключать резкие маневры и выполнять предписания по ограничению габаритов высоты.

Руководителям хозяйствующих субъектов следует помнить, что производство работ в охранных зонах ЛЭП в обязательном порядке должно заблаговременно согласовываться с электросетевой компанией.

Запрещается приближение к поврежденным опорам ЛЭП, оборванным проводам на расстояние менее 10 м. При обнаружении поврежденного оборудования необходимо незамедлительно сообщить в РЭС или единый контакт-центр группы «Россети» - 8 800 220 0 220.