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Общество

Пензенцы из зоны СВО пообщались с родными при помощи телемоста

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Во вторник, 4 апреля, бойцы зенитно-ракетной бригады, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, смогли пообщаться с родными и близкими.

Долгожданное событие организовали при помощи телемоста. Ролик с онлайн-встречи на своих страницах в соцсетях опубликовал губернатор Олег Мельниченко, который принял участие в мероприятии.

«Я хочу пожелать всем вернуться из зоны специальной военной операции живыми и здоровыми. Поверьте, у нас в Пензенской области лишних людей нет. Нам всем нужны живые и здоровые», - заявил глава региона и пообещал оперативно решать проблемы бойцов.

Семьи смогли посмотреть на своих отцов, мужей и братьев и убедиться, что с ними все благополучно.

«Спасибо, сын! Спасибо вам, ребята, за ваше мужество, за храбрость, за решительность. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Когда у вас все хорошо - и у нас все хорошо», - сказала мать одного из военнослужащих.

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Источник — видео t.me/omelnichenko
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