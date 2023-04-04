Пензенцы из зоны СВО пообщались с родными при помощи телемоста

04.04.2023 | 17:15

Во вторник, 4 апреля, бойцы зенитно-ракетной бригады, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, смогли пообщаться с родными и близкими.

Долгожданное событие организовали при помощи телемоста. Ролик с онлайн-встречи на своих страницах в соцсетях опубликовал губернатор Олег Мельниченко, который принял участие в мероприятии.

«Я хочу пожелать всем вернуться из зоны специальной военной операции живыми и здоровыми. Поверьте, у нас в Пензенской области лишних людей нет. Нам всем нужны живые и здоровые», - заявил глава региона и пообещал оперативно решать проблемы бойцов.

Семьи смогли посмотреть на своих отцов, мужей и братьев и убедиться, что с ними все благополучно.

«Спасибо, сын! Спасибо вам, ребята, за ваше мужество, за храбрость, за решительность. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Когда у вас все хорошо - и у нас все хорошо», - сказала мать одного из военнослужащих.