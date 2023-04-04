Пензенцев принял заместитель Генерального прокурора РФ

04.04.2023 | 16:40

Во вторник, 4 апреля, заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин совместно с прокурором области Алексеем Павловым провел личный прием граждан.

Обращения заявителей в большинстве случаев затрагивали социальные вопросы. Пензенцы жаловались на нарушения жилищных прав детей-сирот, затрудненный доступ к объектам здравоохранения, образования, местного самоуправления.

Также граждане просили восстановить кровлю на здании бизнес-инкубатора и ликвидировать нарушения природоохранного законодательства.

«Ряд заявителей подняли вопросы о законности действий органов следствия в связи с несогласием с принятыми процессуальными решениями», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Николай Шишкин поручил тщательно проверить сообщения и доводы граждан и принять меры реагирования при наличии оснований.