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Общество

Водителей могут оштрафовать за перевозку бензина в канистрах

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Бензин в канистрах для личных нужд можно транспортировать без всякого разрешения. Однако, если автомобилист нарушает установленные правила его перевозки, то он может быть наказан рублем.

О серьезные штрафах в этих случаях рассказал изданию «Прайм» юрист Дмитрий Безделин.

Он отметил, что при перевозке топлива нужно принять все меры для предотвращения его утечки. Общий объем для транспортировки - не более 240 литров на автомобиль, их следует распределить по канистрам. Максимальный объем одной - 60 литров. При этом емкость должна быть предназначена именно для хранения бензина.

Хранение топлива в канистрах бытового назначения или из-под других технических жидкостей запрещено.

«За нарушение указанных правил водителя могут привлечь к административной ответственности по 12.21.2 КоАП, что влечет наложение штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев», - указывает издание.

Юрист предупредил: если полиция сочтет, что груз опасен, канистры с бензином могут конфисковать.

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