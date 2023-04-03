«Термодом» поддержал художницу Наталью Шиндину

Наталья Шиндина рисует, кажется, всю жизнь, все свои картины она пропускает через сердце. В нем есть место и каждому цветку с живописных полей Богословки, где сегодня в инклюзивном арт-поместье «Новые берега» живет Наталья и, конечно, находится место теплым встречам с друзьями, которых у художницы очень много.
Друзей из «Термодома» она приветствовала в уютной мастерской улыбкой и крепкими объятиями.
«Наталья, мы ценим ваши работы и, чтобы поддержать ваше творчество, хотим сделать вам приятные подарки: новый мольберт и сертификат на покупку профессиональных инструментов. Знаю, что вам очень нужны новые кисти. В целом хочу сказать, что будем и дальше помогать арт-поместью и его резидентам», - рассказал первый заместитель генерального директора холдинга «Термодом» Ильяс Ибрагимов.
Холдинг уже давно является партнером «Квартала Луи», ежемесячно оказывая благотворительную финансовую поддержку. Вот и сейчас встреча стала поводом обсудить, чем еще можно помочь.
«С «Термодомом» мы тесно дружим. Компания поддерживает строительство дома, в котором будут жить еще 20 резидентов, это ребята со всей России», - добавила руководитель по работе с партнерами АНО «Квартал Луи» Елена Казанцева.
Это сотрудничество и дружба продолжатся. «Термодом» будет помогать с реализацией различных проектов и поддержит творческих людей.
Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.
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