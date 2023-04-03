«Термодом» поддержал художницу Наталью Шиндину

03.04.2023 | 16:33

Наталья Шиндина рисует, кажется, всю жизнь, все свои картины она пропускает через сердце. В нем есть место и каждому цветку с живописных полей Богословки, где сегодня в инклюзивном арт-поместье «Новые берега» живет Наталья и, конечно, находится место теплым встречам с друзьями, которых у художницы очень много.

Друзей из «Термодома» она приветствовала в уютной мастерской улыбкой и крепкими объятиями.

«Наталья, мы ценим ваши работы и, чтобы поддержать ваше творчество, хотим сделать вам приятные подарки: новый мольберт и сертификат на покупку профессиональных инструментов. Знаю, что вам очень нужны новые кисти. В целом хочу сказать, что будем и дальше помогать арт-поместью и его резидентам», - рассказал первый заместитель генерального директора холдинга «Термодом» Ильяс Ибрагимов.

Холдинг уже давно является партнером «Квартала Луи», ежемесячно оказывая благотворительную финансовую поддержку. Вот и сейчас встреча стала поводом обсудить, чем еще можно помочь.

«С «Термодомом» мы тесно дружим. Компания поддерживает строительство дома, в котором будут жить еще 20 резидентов, это ребята со всей России», - добавила руководитель по работе с партнерами АНО «Квартал Луи» Елена Казанцева.

Это сотрудничество и дружба продолжатся. «Термодом» будет помогать с реализацией различных проектов и поддержит творческих людей.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.