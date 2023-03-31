Рост пенсий и тарифов на ЖКУ: как изменится жизнь пензенцев с 1 апреля

31.03.2023 | 06:30

С 1 апреля произойдет рост социальных пенсий. В этом году индексация дополнит уже проведенную в июне 2022 года (на 10 процентов). Очередное повышение составит 3,3 процента.

На социальную пенсию могут рассчитывать нетрудоспособные граждане и те, кто не заработал право на страховую пенсию по старости. В частности, ее получают инвалиды, в том числе инвалиды с детства, и дети-инвалиды. Социальная пенсия по случаю потери кормильца положена потерявшим одного или обоих родителей детям и молодым людям в возрасте до 18 лет (или до 23 лет - тем, кто учится очно), а также детям умершей одинокой матери.

С апреля региональные власти смогут утверждать условия получения жилищных субсидий. Например, устанавливать максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Сейчас на компенсацию могут рассчитывать граждане, у которых на квартплату уходит больше 22 процентов общего дохода.

В апреле часть пензенцев получит квитанции с перерасчетом платы за общедомовые нужды в многоквартирных домах. Как сообщает портал PNZ.RU, в среднем доначисления для граждан составят около 30 рублей за квадратный метр.

Изменения в первую очередь коснутся платящих по нормативам - суммы в их квитанциях будут корректировать, чтобы приблизить расходы к фактическому потреблению.

С апреля начнет действовать новый порядок установления инвалидности. Соответствующий приказ Минтруда вступит в силу с 3-го числа. Новым основанием для назначения инвалидности станет увечье или заболевание, полученное при исполнении контракта о пребывании в добровольческом формировании.

С апреля будут установлены новые размеры коэффициентов и процентных надбавок к денежному довольствию за военную службу в неблагоприятных климатических условиях. Изменение коснется контрактников, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников, имеющих спецзвания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения, федеральной противопожарной службе и таможенных органах.