Часть мужчин сможет выходить на пенсию на 3 года раньше

30.03.2023 | 11:30

В 2019 году в России стартовала пенсионная реформа. Началось поэтапное повышение возраста выхода на пенсию. Раньше женщины выходили на пенсию по возрасту в 55, а мужчины - в 60 лет. К 2028-му женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины - в 65.

Многодетные женщины имеют определенные преференции. Согласно статье 32 Федерального закона «О страховых пенсиях», они могут выйти на пенсию досрочно в зависимости от количества детей.

Родившим пять и более детей пенсия назначается в 50 лет. Мама троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившая четырех - в 56 лет.

Законодатели решили уравнять в правах мужчин и женщин. Уже в весеннюю сессию в Государственной думе РФ будет рассмотрен доработанный законопроект, который позволит многодетным отцам, воспитывающим трех и более детей, выходить на пенсию на три года раньше положенного срока.

Отмечается, что такое право распространится и на тех мужчин, кто усыновил детей в браке. По данным экспертов, изменения коснутся примерно 1,5 млн человек.

«Таким образом, многодетные папы смогут к окончанию переходного периода пенсионной реформы - в 2028 году - выходить на пенсию не в 65 лет, а в 62 года. Разумеется, закон может начать действовать и до этой даты - при этом мужчины смогут рассчитывать на досрочный отдых и выходить на пенсию на три года раньше», - рассказал «Известиям» депутат Госдумы Александр Спиридонов.

По его словам, главная цель инициативы заключается в симметричном смягчении возраста выхода на пенсию для многодетных мужчин. Признание значимости роли отца и ответственного отцовства поможет улучшить социально-демографическую ситуацию.