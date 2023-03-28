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Общество

Губернатор осмотрел новую дорожную технику, прибывшую в Пензу

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Во вторник, 28 марта, губернатору Олегу Мельниченко показали новую дорожную технику, поступившую в «Пензавтодор». Она поможет качественно и быстро проводить ремонт дорог и очищать улицы весной и летом.

Пока в управление МБУ «Пензавтодор» поступило 15 спецмашин: асфальтоукладчик, автогрейдер, дорожные фрезы, винтовой дизельный компрессор, автогудронатор, самосвалы и мини-погрузчики.

«Ожидается поставка 2 многофункциональных дорожных машин, тротуарного катка, полуприцепа. Всего в этом году автопарк пополнят 68 единиц техники», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Также в ближайшее время в Пензу поступит комплекс по изготовлению дорожных асфальтобетонных и битумно-минеральных смесей - асфальтобетонный завод.

«Новая техника позволит повысить качество обслуживания дорог в Пензе. В ближайшее время машины должны выйти на улицы города, потому что затягивать с началом дорожных работ нельзя», – поставил задачу Олег Мельниченко.

Глава Пензы Александр Басенко пообещал, что спецтехнику начнут использовать, как только позволит погода.

Пополнение автопарка планируют продолжать.

«Нам нужны дополнительно тракторы и небольшие машины по уборке тротуаров, состояние которых остается больным местом. Рассчитайте, что необходимо еще, чтобы приводить в нормативное состояние межквартальные дороги. Если по магистральным автодорогам вопрос решился за счет укомплектования парка в 2022 году, то сейчас важно продолжать заниматься межквартальными дорогами и тротуарами», - нацелил главу Пензы губернатор.

Олег Мельниченко отметил, что любая техника бесполезна, если нет людей, который смогут на ней работать. В «Пензавтодоре» специалисты есть. Они уже эксплуатировали машины такого уровня, но планируют дополнительно повысить квалификацию с помощью представителей заводов-изготовителей.

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Источник — фото pnzreg.ru
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