В Пензе назвали простые способы борьбы с депрессией

24.03.2023 | 18:10

Не стоит путать простое снижение настроения с депрессией - это еще не она, даже если что-то расстроило. А вот если долгое время человека сопровождают тоска, подавленность, тревожность или безразличие к жизни и окружающим людям, ангедония, то есть утрата способности получать удовольствие или радоваться, упадок сил, расстройство или даже отсутствие сна, то надо бить во все колокола и обращаться к специалистам за помощью. Самостоятельно вылезти со дна такой ямы очень непросто, а нахождение в ней может привести даже к суицидальным намерениям.

«Обязательно присутствуют когнитивные расстройства, мыслительные: сниженная самооценка, ощущение никчемности, ощущение малоценности, ощущение пессимизма, которое направлено в будущее», - рассказала заведующая кафедрой «Неврология, нейрохиругия и психиатрия» Елена Петрова.

Есть такой феномен, когда из-за тяжелой депрессии люди не могут плакать. Это связано с сухостью слизистых, возникающей на фоне такого психического расстройство. Сюда же можно отнести скачки артериального давления, головные боли, а еще повышенную раздражительность, демонстративные истерические реакции, зависимость.

Но у любого яда есть противоядие. Специалисты считают, что не просто так День борьбы с депрессией выпадает на 24 марта.

«На солнце идет фототерапия, потому что через глаза мы получаем заряд энергии, улучшается настроение, лимбическая система активно участвует в этом. И, собственно говоря, гелиотерапия («гелиос» - солнце) - это тоже один из методов», - подчеркнула Елена Петрова.

Помогает в борьбе с депрессией и правильное питание. Некоторые продукты просто созданы для поднятия настроения: красная рыба, орехи, шоколад - в умеренных количествах, чтобы потом не лечиться еще и от ожирения. Общение с хорошими людьми и умеренная физическая активность пойдет всем только на пользу.