Сетевое издание|18+|Четверг|23 мар 2023|16:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

«Россети Волга» инвестируют более 1 млрд в пензенские электросети

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 23 марта, генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов встретился с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко.

Александр Гаврилов рассказал о планах компании.

«Мы ориентированы на конструктивное сотрудничество с региональной властью в общем деле развития экономики Пензенской области. Реализация наших производственных программ, безусловно, позитивно скажется на системной надежности электроснабжения и социально-экономическом развитии региона», - подчеркнул он.

В 2023 году компания «Россети Волга» направит на реализацию инвестиционной программы филиала «Пензаэнерго» порядка 1,1 млрд рублей.

В частности, предстоит комплексная реконструкция подстанции 110/35/10 кВ «Сурск». Также будет построена кабельная линия электропередачи от подстанции 110 кВ «Юбилейная».

Еще 592 млн рублей потратят на техническое обслуживание и ремонт объектов.

«Выражаю уверенность, что жители Пензенской области оценят результаты нашей совместной работы в части надежного обеспечения электроэнергией новых предприятий, учреждений здравоохранения, жилых домов», - прокомментировал Олег Мельниченко.

В рамках рабочего визита в Пензенскую область Александр Гаврилов также встретился с руководством и коллективом филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» и производственных отделений, посетил ряд производственных объектов и учебно-тренировочный полигон «Пензаэнерго», позволяющий проводить профессиональные соревнования международного уровня.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте