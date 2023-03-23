«Россети Волга» инвестируют более 1 млрд в пензенские электросети

23.03.2023 | 15:08

В четверг, 23 марта, генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов встретился с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко.

Александр Гаврилов рассказал о планах компании.

«Мы ориентированы на конструктивное сотрудничество с региональной властью в общем деле развития экономики Пензенской области. Реализация наших производственных программ, безусловно, позитивно скажется на системной надежности электроснабжения и социально-экономическом развитии региона», - подчеркнул он.

В 2023 году компания «Россети Волга» направит на реализацию инвестиционной программы филиала «Пензаэнерго» порядка 1,1 млрд рублей.

В частности, предстоит комплексная реконструкция подстанции 110/35/10 кВ «Сурск». Также будет построена кабельная линия электропередачи от подстанции 110 кВ «Юбилейная».

Еще 592 млн рублей потратят на техническое обслуживание и ремонт объектов.

«Выражаю уверенность, что жители Пензенской области оценят результаты нашей совместной работы в части надежного обеспечения электроэнергией новых предприятий, учреждений здравоохранения, жилых домов», - прокомментировал Олег Мельниченко.

В рамках рабочего визита в Пензенскую область Александр Гаврилов также встретился с руководством и коллективом филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» и производственных отделений, посетил ряд производственных объектов и учебно-тренировочный полигон «Пензаэнерго», позволяющий проводить профессиональные соревнования международного уровня.