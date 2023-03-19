Перечислены овощи и фрукты, которые надо очень тщательно мыть

19.03.2023 | 12:21

Самыми загрязненными овощами и фруктами, на кожуре которых содержится большое количество пестицидов, бактерий, являются вишня, груши, виноград, картофель, клубника, яблоки, сладкий перец, персики, нектарины.

Также опасны шпинат, сельдерей, салат-латук.

Об этом в беседе с «Газетой.ru» рассказала инфекционист Елена Шевченко.

Все перечисленные овощи, фрукты, зелень следует очень тщательно мыть даже в том случае, если кожицу планируется счистить, так как грязь и бактерии, вызывающие кишечную инфекцию, могут попасть на мякоть через руки или лезвие ножа.

Врач посоветовала промывать плоды под струей воды при помощи губки в течение 30-60 секунд, затем обдать кипятком. При таком способе все витамины сохраняются.

«Не стоит использовать мыло и другие моющие средства. Дело в том, что поверхность плодов пористая, а бытовые средства токсичны. Входящие в их состав химические вещества могут оставаться на поверхности и попадать в организм человека, что может стать причиной аллергических реакций или отравления», - указала Шевченко.

Также инфекционист перечислила наименее загрязненные овощи и фрукты. Это авокадо, ананас, спаржа, бананы, сладкая кукуруза, киви, лук, баклажан, манго, брокколи, душистый горошек, капуста.

Елена Шевченко напомнила о том, что многие плоды покрывают смесью воска и парафина (продукт переработки нефти. - Прим. ред.), чтобы они имели красивый глянцевый вид. Указанные вещества, по словам инфекциониста, полезны при выращивании и транспортировке овощей и фруктов, однако, накапливаясь в организме человека, они могут привести к различным заболеваниям печени, желудка, кишечника.