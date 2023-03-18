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Общество

В Минобороны рассказали о фейковом обращении главы ассоциации врачей

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На брифинге, состоявшемся в Министерстве обороны РФ в пятницу, 17 марта, сообщили об очередных сфабрикованных публикациях, через которые оказывается влияние на российскую общественность.

На горячую линию Национального центра управления обороной Российской Федерации позвонила жительница Белгородской области. Женщину взволновал снимок письменного обращения руководителя Ассоциации врачей Белгородской области к главе региона, выложенный на одном из телеграм-каналов.

В обращении говорилось, что удары формирований киевского режима по региону наносятся в ответ на российские обстрелы подразделений ВСУ.

«Установлено, что указанное должностное лицо таких заявлений не делало, а подпись на опубликованном документе не соответствует реальной. Заявительнице разъяснено, что вооруженные силы Украины наносят неизбирательные удары по территории области исключительно с целью посеять панические настроения в обществе, целенаправленно поражая гражданские объекты», - разъяснили на брифинге.

Руководство Минобороны России призывает граждан не поддаваться на провокации и сохранять бдительность. Специалисты горячей линии круглосуточно проводят подробные консультации и оказывают содействие в решении организационных вопросов.

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Источник — фото z.mil.ru
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