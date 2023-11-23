Сетевое издание|18+|Четверг|23 ноя 2023|18:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Пензенской области за год количество фейков сократилось вдвое

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В регионах России количество недостоверных сообщений с начала года выросло на 78%. Такие данные были озвучены в среду, 22 ноября, на международном форуме «Диалог о фейках».

На нем отмечалось, что самыми популярными являлись сведения о мобилизации и событиях в приграничных районах, неверные данные о беспилотниках и диверсионных группах.

А вот в Пензенской области, по данным центра управления регионом, вопреки всеобщей тенденции количество фейков сократилось вдвое - с 12 в 2022-м до 6 в 2023-м. Благодаря системе мониторинга их оперативно выявляют и разоблачают.

Например, в марте широкий резонанс вызвала информация о том, что выпускникам вуза вместе с дипломами будут вручать повестки в военкомат. Сначала эти сведения опровергли в университете, а затем было дано разъяснение.

Уточнялось, что речь шла лишь о выпускниках учебного центра (военной кафедры), которые являются военнообязанными. Им должны вручать предписания (а не повестки), чтобы они встали на учет по военной специальности.

В мае обманом оказалось распространившееся в Сети сообщение о шествии «Небесного полка». Выяснилось, что мероприятие фейковое, а его организаторы - провокаторы, стремившиеся осложнить работу российских ПВО в День Победы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте