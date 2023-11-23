В Пензенской области за год количество фейков сократилось вдвое

23.11.2023 | 12:41

В регионах России количество недостоверных сообщений с начала года выросло на 78%. Такие данные были озвучены в среду, 22 ноября, на международном форуме «Диалог о фейках».

На нем отмечалось, что самыми популярными являлись сведения о мобилизации и событиях в приграничных районах, неверные данные о беспилотниках и диверсионных группах.

А вот в Пензенской области, по данным центра управления регионом, вопреки всеобщей тенденции количество фейков сократилось вдвое - с 12 в 2022-м до 6 в 2023-м. Благодаря системе мониторинга их оперативно выявляют и разоблачают.

Например, в марте широкий резонанс вызвала информация о том, что выпускникам вуза вместе с дипломами будут вручать повестки в военкомат. Сначала эти сведения опровергли в университете, а затем было дано разъяснение.

Уточнялось, что речь шла лишь о выпускниках учебного центра (военной кафедры), которые являются военнообязанными. Им должны вручать предписания (а не повестки), чтобы они встали на учет по военной специальности.

В мае обманом оказалось распространившееся в Сети сообщение о шествии «Небесного полка». Выяснилось, что мероприятие фейковое, а его организаторы - провокаторы, стремившиеся осложнить работу российских ПВО в День Победы.