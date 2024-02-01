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Общество

Обозначено имущество, которое изымут за дискредитацию армии

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В среду, 31 января, Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий конфискацию имущества, денег и ценностей за фейки об армии России.

Первое чтение документ прошел неделей раньше, 24 января.

Поправки предложено внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, расширив перечень преступлений, наказанием за совершение которых может стать конфискация имущества.

Сейчас такое наказание предусмотрено в отношении более шестидесяти уголовных составов. Это торговля людьми, убийство нескольких человек, захват заложников, государственная измена, вооруженный мятеж и другие.

Теперь к этому перечню отнесут распространение фейков об армии и публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности России, совершенные из корыстных соображений.

«Под деятельностью против госбезопасности предложено понимать совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями о наемничестве, геноциде, дезертирстве, неисполнении приказа, взятках и бандитизме и другими составами. К такой деятельности отнесут и все преступления диверсионной направленности», - пишет «Парламентская газета».

Как пояснила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина, конфисковать смогут не любое имущество, а лишь то, что использовалось в качестве орудия преступления либо было получено в результате преступлений. Депутат отметила, что именно такой подход отличает новые нормы от советских, когда изъять можно было все что угодно.

Кроме того, за фейки о ВС РФ, их дискредитацию, призывы к экстремизму и введению санкций против России, реабилитацию нацизма, а также за участие в исполнении решений международных организаций, в которые Россия не входит, по решению суда виновных будут лишать наград и званий - как воинских, так и почетных.

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