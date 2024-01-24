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Общество

История о волках-людоедах в Пензенской области оказалась фейком

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В пензенских пабликах появилась страшная история, как стая серых хищников загрызла человека.

«В Белинский район из Тамбовской области пришли 7 волков из 15, которые съели мужчину. 8 штук охотники уже ликвидировали, остальных ловят. Кто туда поедет - аккуратно!» - гласит запись в одном из телеграм-каналов.

«Видела фотографии - это просто жесть. Неужели правда?», «Пишут, что бешенство», «Жесть!» - ужасаются подписчики.

Следует отметить, что слухи о съеденном волками мужчине ходят и по другим регионам, в частности в Амурской области. Утверждается, что трагедия произошла в Селемджинском районе. К сообщениям приложено фото 8 убитых волков, сложенных в ряд, и окровавленного тела с обглоданными костями и растерзанными внутренностями, пишет «Субботний Рамблер».

Как выяснилось, информация не соответствует действительности. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в региональном минлесхозе.

«Подобный случай произошел в Краснодарском крае, однако там, по всей видимости, было повреждено тело уже умершего человека», - развеяли фейк в пресс-службе ведомства.

Как сообщается на сайте Министерства природных ресурсов Краснодарского края, 14 января охотники в поле между хуторами Журавлевка и Джумайловка нашли труп мужчины с признаками посмертного объедания дикими птицами и бродячими собаками (возможно, шакалами).

«Следов волка на месте обнаружения трупа не установлено. На сегодняшний день в Краснодарском крае случаев нападения волка на человека не зафиксировано», - говорится в информации.

Также стало известно, что погибший - 47-летний житель соседнего хутора - пропал еще 7 января.

Между тем 23 января в Курганской области волк искусал четверых жителей поселка Курорт «Озеро Медвежье». Как сообщает РИА Новости, одна женщина погибла, еще трое госпитализированы. Волка ликвидировали. 24 января следов хищников в этой местности обнаружено не было, однако школьники учатся в дистанционном формате.

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Источник — фото Министерства природных ресурсов Краснодарского края
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