Сотрудники ГУ МЧС отработали действия при природном пожаре

18.03.2023 | 19:30

Сотрудники пензенского управления МЧС уже готовятся к весенне-летнем напастям. На смену паводку обычно приходят природные и лесные пожары.

На базе отдыха в Мокшанском районе провели тренировку. Роль жилого дома сыграла гостиница, территория комплекса стала полем, где случилось возгорание. Очаги создали сами спасатели - с соблюдением всех мер безопасности. Огонь дальше не ушел, в отличие от легенды учений.

«Произошел пожар на площади больше 26 гектаров. Горело условно 9 домов, 12 надворных построек. Была отработана вторая вводная: пожар перекинулся на жилой дом, от путей эвакуации продуктами горения отрезаны люди», - сообщил заместитель начальника управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Пензенской области Анатолий Сисин.

«В первую очередь было определено решающее направление спасения жизни людей. По прибытии были налицо все признаки сильного задымления, со второго этажа люди просили о помощи. Было принято решение отправить силы и средства на спасение людей», - рассказал старший инструктор-пожарный специализированной ПСЧ г. Пензы Роман Дадонов.

Эвакуация прошла по плану, без неожиданных поворотов. Реальные ЧП такого не гарантируют.

«Если брать практически, каждый пожар никогда не повторяется. В ходе учений произведены разные вводные, они были успешно решены. По результатам учений два человека спасены, пожар условно ликвидирован», - отметил Роман Дадонов.

«Цель командно-штабных учений - отработать слаженность действий всех структур, подразделений, кто может привлекаться к ликвидации природных пожаров», - пояснил Анатолий Сисин.

Всего к тренировке привлекли более 150 человек и 35 единиц техники.