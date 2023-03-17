Сетевое издание|18+|Пятница|17 мар 2023|13:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

От мокрого снега до ясного солнца: прогноз для пензенцев на выходные

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


По прогнозам пензенского гидрометцентра, в ночь на субботу, 18 марта, ожидается снег с дождем и температура воздуха от -1 до +1 градуса.

Умеренный северный ветер днем усилится и изменится на северо-восточный, воздух прогреется до +2...+4 градусов, а на небе будет облачно с прояснениями.

В ночь на воскресенье, 19 марта, термометр покажет -3...-5 градусов. Направление и сила ветра не изменятся.

Днем ожидается +3...+5 градусов, ветер станет восточным. Воскресенье обещает быть солнечным, с небольшой облачностью, без осадков.

Ранее стало известно, что из-за дождей и плюсовой температуры интенсивно наполняется Пензенское водохранилище. 18-20 марта максимальный приток воды может достигнуть 700-900 кубометров в секунду.

В связи с этим предполагается сброс воды с Сурского гидроузла в объеме 700-900 кубометров в секунду, при котором вероятно подтопление микрорайона Междуречье в Пензе.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте