От мокрого снега до ясного солнца: прогноз для пензенцев на выходные

17.03.2023 | 12:33

По прогнозам пензенского гидрометцентра, в ночь на субботу, 18 марта, ожидается снег с дождем и температура воздуха от -1 до +1 градуса.

Умеренный северный ветер днем усилится и изменится на северо-восточный, воздух прогреется до +2...+4 градусов, а на небе будет облачно с прояснениями.

В ночь на воскресенье, 19 марта, термометр покажет -3...-5 градусов. Направление и сила ветра не изменятся.

Днем ожидается +3...+5 градусов, ветер станет восточным. Воскресенье обещает быть солнечным, с небольшой облачностью, без осадков.

Ранее стало известно, что из-за дождей и плюсовой температуры интенсивно наполняется Пензенское водохранилище. 18-20 марта максимальный приток воды может достигнуть 700-900 кубометров в секунду.

В связи с этим предполагается сброс воды с Сурского гидроузла в объеме 700-900 кубометров в секунду, при котором вероятно подтопление микрорайона Междуречье в Пензе.