Жителей пензенского микрорайона предупреждают о возможной эвакуации

17.03.2023 | 08:32

В администрации Пензы предупредили о возможном подтоплении Междуречья в связи с погодными условиями и сбросом воды из водохранилища.

«В пятницу, 17 марта, временами ожидается дождь при температуре +7… +9 ºС, который в ночь на 18 марта перейдет в мокрый снег. Предполагается, что за сутки выпадет от 5 до 7 мм осадков, что в перерасчете на объемы воды в бассейне реки Суры составит от 70 до 100 млн кубометров. Вода поступит в Пензенское водохранилище 18-20 марта. В эти дни максимальный приток может достигнуть 700-900 кубометров в секунду», - сообщили в мэрии.

В связи с этим ожидается сброс с Сурского гидроузла в объеме 700-900 кубометров в секунду, при котором возможно подтопление микрорайона Междуречье.

Пензенцам напомнили: при получении предупреждения об угрозе наводнения (затопления) нужно сообщить об этом близким и соседям, оказать помощь престарелым и больным людям.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

- отключить воду, газ, электричество;

- погасить огонь в печах;

- перенести на верхний этаж или чердак ценные вещи и предметы;

- закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять с собой документы в герметичной упаковке, ценности, лекарства, комплект одежды и обуви и запас продуктов на несколько дней, а затем следовать на объявленный эвакуационный пункт.

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место или быть готовым к организованной эвакуации по воде. Чтобы спасатели своевременно обнаружили людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи, следует в светлое время суток вывесить на высоком месте полотнища, а в темноте подавать световые сигналы.

«В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасающиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду. В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты и уверенно. Будьте внимательны к речевым сообщениям органов управления по делам ГО и ЧС», - обратились к пензенцам в пресс-службе администрации Пензы.