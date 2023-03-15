Сетевое издание|18+|Среда|15 мар 2023|13:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

К строительству школы на Севере пообещали приступить в 2026 году

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пензенском микрорайоне Север нужно построить еще одну школу. Об этом пользовательница Анастасия Т. заявила на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Ученики 3-х, 6-х и 7-х классов вынуждены учиться во вторую смену. Это очень неудобно и непродуктивно для учебы», - считает женщина.

Сама Анастасия живет в поселке ЗИФ. Там у детей еще одна проблема - добраться до школы на Севере трудно.

«Маршрутка ходит очень редко, не по расписанию. Только сегодня ребенок ушел на маршрутку, которая уходит из поселка на Север якобы в 10:30. Маршрутка выехала раньше с «Обтекателя» и просто проехала мимо поселка. Возникает уже философский вопрос: доколе?

Многократно жители поселка обращались в администрацию за помощью с просьбой наладить работу перевозчика или продлить до нас другой маршрут, все безрезультатно. В итоге если в семье нет неработающего взрослого с машиной, то дети добираются в школу на такси. Да и с работы с графиком 2/2 добраться до дома тоже можно только на такси», - пожаловалась Анастасия.

Представитель администрации Пензы отметил, что возведение школы в микрорайоне Север «планируется включить в перечень объектов строительства, необходимых для ликвидации вторых смен в школах, на 2026 год в рамках программы комплексного развития социальной инфраструктуры города».

Накануне в мэрии также сообщили о планах через несколько лет построить школу на 300 мест в районе улицы Зеленодольской микрорайона Веселовка.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте