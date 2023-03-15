К строительству школы на Севере пообещали приступить в 2026 году

15.03.2023 | 11:08

В пензенском микрорайоне Север нужно построить еще одну школу. Об этом пользовательница Анастасия Т. заявила на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Ученики 3-х, 6-х и 7-х классов вынуждены учиться во вторую смену. Это очень неудобно и непродуктивно для учебы», - считает женщина.

Сама Анастасия живет в поселке ЗИФ. Там у детей еще одна проблема - добраться до школы на Севере трудно.

«Маршрутка ходит очень редко, не по расписанию. Только сегодня ребенок ушел на маршрутку, которая уходит из поселка на Север якобы в 10:30. Маршрутка выехала раньше с «Обтекателя» и просто проехала мимо поселка. Возникает уже философский вопрос: доколе?

Многократно жители поселка обращались в администрацию за помощью с просьбой наладить работу перевозчика или продлить до нас другой маршрут, все безрезультатно. В итоге если в семье нет неработающего взрослого с машиной, то дети добираются в школу на такси. Да и с работы с графиком 2/2 добраться до дома тоже можно только на такси», - пожаловалась Анастасия.

Представитель администрации Пензы отметил, что возведение школы в микрорайоне Север «планируется включить в перечень объектов строительства, необходимых для ликвидации вторых смен в школах, на 2026 год в рамках программы комплексного развития социальной инфраструктуры города».

Накануне в мэрии также сообщили о планах через несколько лет построить школу на 300 мест в районе улицы Зеленодольской микрорайона Веселовка.