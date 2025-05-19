В Пензе снесут так и не открывшуюся гостиницу «Интурист»

19.05.2025 | 10:36

В Пензе снесут печально известный советский долгострой - так и не открывшуюся гостиницу «Интурист» на улице Пушкина. Об этом стало известно в понедельник, 19 мая.

Объект выкупила строительная группа «Рисан». Чуть позже на PenzaInform.ru появится материал о том, что планируется возвести на месте долгостроя.

Объект давно пытались реанимировать, но безуспешно. Так, в 2013 году губернатор Василий Бочкарев и генеральный директор ООО «Ташир Инвест» Алексей Ломоносов подписали протокол о намерениях на 2013-2014 годы. Компания должна была вложить 80 млн долларов в открытие многофункционального торгово-офисно-развлекательного центра на базе гостиничного комплекса «Интурист». Однако что-то пошло не так.

Позднее вопросом занимался другой губернатор, Иван Белозерцев. В 2017 году он встретился с представителем того же «Ташира». Стороны договорились о завершении строительства здания, были даже представлены возможные решения по его реконструкции, но действий за этим не последовало.

Потом тема обсуждалась в конце 2019 года. «Есть песня «Не сыпь мне соль на рану» - так же хочется сказать по долгострою «Интурист». Я два раза встречался с собственником этого объекта, он пребывает в Москве», - заявлял Иван Белозерцев, отвечая на вопросы про «Интурист». Сообщалось, что якобы есть согласие владельца на восстановление и ввод здания в эксплуатацию. Он попросил прилегающий к гостинице участок для организации подземной стоянки, кафе. Проект был завершен и проходил экспертизу.

Однако дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

К нему возвращались весной 2023 года. Заммэра Пензы Юлия Ляпина рассказала, что собственники пытаются продать объект, но безуспешно. «Сейчас, как я понимаю, ведутся переговоры с несколькими потенциальными покупателями», - подчеркивала она.