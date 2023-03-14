В районе улицы Зеленодольской обещают построить школу

Жители улицы Зеленодольской в ближайшее время учебного заведения в своем микрорайоне не увидят. Детям придется посещать школу № 75/62, к которой они прикреплены. Первый корпус расположен на Пермской, 1а, второй - на Тепличной, 18.
«Как же хочется ребятам школу в шаговой доступности», - отметила пользовательница Ольга З. на странице губернатора во «ВКонтакте».
Представитель администрации Пензы пояснил женщине, что уже утверждены изменения проекта планировки территории, ограниченной улицей Зеленодольской и границей города, согласно которому в районе Зеленодольской должна появиться общеобразовательная школа на 300 мест в 2027 году.
Так что несколько лет придется подождать. Благо, в марте по просьбам местных жителей заработал автобусный маршрут для школьников.
Детей (их 59) начали бесплатно доставлять до школы № 75/62. С понедельника по субботу выполняется по 12 рейсов. Деньги на это выделили из муниципального бюджета.
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