В районе улицы Зеленодольской обещают построить школу

14.03.2023 | 11:53

Жители улицы Зеленодольской в ближайшее время учебного заведения в своем микрорайоне не увидят. Детям придется посещать школу № 75/62, к которой они прикреплены. Первый корпус расположен на Пермской, 1а, второй - на Тепличной, 18.

«Как же хочется ребятам школу в шаговой доступности», - отметила пользовательница Ольга З. на странице губернатора во «ВКонтакте».

Представитель администрации Пензы пояснил женщине, что уже утверждены изменения проекта планировки территории, ограниченной улицей Зеленодольской и границей города, согласно которому в районе Зеленодольской должна появиться общеобразовательная школа на 300 мест в 2027 году.

Так что несколько лет придется подождать. Благо, в марте по просьбам местных жителей заработал автобусный маршрут для школьников.

Детей (их 59) начали бесплатно доставлять до школы № 75/62. С понедельника по субботу выполняется по 12 рейсов. Деньги на это выделили из муниципального бюджета.