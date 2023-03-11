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Общество

В Пензенской области объявлен желтый уровень погодной опасности

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В воскресенье, 12 марта, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности: местами ожидаются порывы южного ветра до 15-20 м/c, ночью и утром - туман с видимостью 500 м и менее.

Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В целом ожидается облачная погода, ночью местами мокрый снег и дождь. Не прекратятся осадки и днем.

Температура воздуха ночью прогнозируется -1...+4 градуса, днем +5...+10.

Специалисты рекомендуют при усилении ветра не покидать помещения без веской причины. На улице следует найти укрытие, например подъезд или подземный переход. Нельзя прятаться у стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов, под деревьями.

«Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», - напомнили в пресс-службе ведомства.

В тумане следует проявлять особую бдительность как тем, кто управляет автомобилем, так и пешеходам. Лучше всего совсем воздержаться от поездок. Если такой возможности нет, то нужно учитывать: водитель, попавший в туман, наверняка опоздает к месту назначения, поэтому торопиться все равно нет смысла.

«Попав в туман, выбирайте скорость движения, при которой вы наверняка сможете адекватно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной маневр. В условиях плохой видимости скорость может составлять как 20, так и 5 километров в час», - советуют спасатели.

Пешеходам же в тумане следует обозначать себя светоотражающими элементами. Особенно это важно для тех, кто движется по краю проезжей части. В противном случае водители могут их просто не увидеть.

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Источник — фото pixabay.com
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