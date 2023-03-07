Сетевое издание|18+|Вторник|7 мар 2023|14:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Банк «Кузнецкий» поддержал турнир имени легендарного хоккеиста

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе уже второй раз проходит турнир имени Александра Кожевникова - воспитанника местной школы хоккея, золотыми буквами вписавшего свое имя в историю отечественного и мирового спорта.

Нынешний, второй сезон стартовал осенью прошлого года и объединил семь любительских команд: «Арслан», «Дионис», «Рубин», «Динамо», «Вольный», «Молния» и «ПЛХЛ».

«Этот турнир собрал более двухсот участников. И возможно, нынешние увлеченные спортом любители завтра станут настоящими профессионалами, отстаивающими честь нашего региона на соревнованиях более высокого уровня», - отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Главный трофей турнира - Кубок А. В. Кожевникова - будет разыгран весной нынешнего года.

Календарь и результаты соревнований можно посмотреть на сайте https://kozhevnikovcup.ru.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте