Банк «Кузнецкий» поддержал турнир имени легендарного хоккеиста

07.03.2023 | 14:03

В Пензе уже второй раз проходит турнир имени Александра Кожевникова - воспитанника местной школы хоккея, золотыми буквами вписавшего свое имя в историю отечественного и мирового спорта.

Нынешний, второй сезон стартовал осенью прошлого года и объединил семь любительских команд: «Арслан», «Дионис», «Рубин», «Динамо», «Вольный», «Молния» и «ПЛХЛ».

«Этот турнир собрал более двухсот участников. И возможно, нынешние увлеченные спортом любители завтра станут настоящими профессионалами, отстаивающими честь нашего региона на соревнованиях более высокого уровня», - отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Главный трофей турнира - Кубок А. В. Кожевникова - будет разыгран весной нынешнего года.

Календарь и результаты соревнований можно посмотреть на сайте https://kozhevnikovcup.ru.

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