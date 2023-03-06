В Кузнецке капитально отремонтируют мосты через Труев, но не в 2023-м

06.03.2023 | 12:00

В Кузнецке два моста через реку Труев (по пути на Бутурлинку и на улице Стекловской) ждет капитальный ремонт. Об этом в понедельник, 6 марта, заявил глава города Сергей Златогорский.

«В этом году проектируемся, с этими мостами будем входить в капитальный ремонт: с одним в следующем году, с другим через год, для того, чтобы сделать и лет 30 к ним не подходить. Латать смысла нет, нужно укреплять несущие конструкции и приводить объекты в современный вид. Поскольку нагрузка на эти мосты высока», - написал он на своих страницах в соцсетях.

До тех пор сооружения будут поддерживать «в таком виде, в каком есть».

Во время паводка, когда Труев поднимается, проблема с мостами стоит особенно остро. В прошлом году переправа и вовсе исчезла: ее либо затопило, либо снесло. Люди оказались изолированы от внешнего мира.

Тогда администрация Кузнецка в течение месяца обязалась провести ревизию всех пешеходных мостов через Труев. Из-за поднятия уровня воды в реке в 2022-м обустраивали обводной канал.