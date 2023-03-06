Сетевое издание|18+|Понедельник|6 мар 2023|12:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Кузнецке капитально отремонтируют мосты через Труев, но не в 2023-м

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Кузнецке два моста через реку Труев (по пути на Бутурлинку и на улице Стекловской) ждет капитальный ремонт. Об этом в понедельник, 6 марта, заявил глава города Сергей Златогорский.

«В этом году проектируемся, с этими мостами будем входить в капитальный ремонт: с одним в следующем году, с другим через год, для того, чтобы сделать и лет 30 к ним не подходить. Латать смысла нет, нужно укреплять несущие конструкции и приводить объекты в современный вид. Поскольку нагрузка на эти мосты высока», - написал он на своих страницах в соцсетях.

До тех пор сооружения будут поддерживать «в таком виде, в каком есть».

Во время паводка, когда Труев поднимается, проблема с мостами стоит особенно остро. В прошлом году переправа и вовсе исчезла: ее либо затопило, либо снесло. Люди оказались изолированы от внешнего мира.

Тогда администрация Кузнецка в течение месяца обязалась провести ревизию всех пешеходных мостов через Труев. Из-за поднятия уровня воды в реке в 2022-м обустраивали обводной канал.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото vk.com/podslushanokuzneck
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте