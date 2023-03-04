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Общество

У жены бойца вымогали деньги за сохранение его жизни в плену

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На брифинге, состоявшемся в Министерстве обороны РФ в пятницу, 3 марта, сообщили о новых попытках психологического давления на родственников мобилизованных граждан.

Для поиска жертв злоумышленники используют сведения, опубликованные самими военнослужащими или их близкими в открытых источниках.

Так, в Национальный центр управления обороной Российской Федерации обратилась жена мобилизованного гражданина с просьбой освободить мужа из плена.

Она рассказала, что получила звонок с неизвестного номера. Незнакомец потребовал перевода крупной суммы в обмен на сохранение жизни и здоровья супруга.

По звонку женщины провели проверку. Выяснилось, что ее муж не захвачен в плен, а служит в одной из воинских частей в зоне проведения специальной военной операции, выполняет поставленные задачи.

Командование воинской части организовало звонок бойца жене, и та смогла убедиться, что с ним все в порядке.

«Информация, использованная мошенниками для шантажа заявительницы, получена с ее персональной страницы в социальной сети «ВКонтакте». Акцентируем внимание на недопустимость размещения военнослужащими и членами их семей своих персональных данных в открытом доступе», - предупредили в Минобороны РФ.

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