Движение на Западной Поляне встало из-за ДТП на улице Лермонтова

03.03.2023 | 18:17

Небольшое ДТП стало причиной пробки на Западной Поляне. Движение по улице Лермонтова в обе стороны парализовало на пару часов. Особенно переживали водители общественного транспорта и пассажиры. Многим пришлось высаживаться и идти пешком.

«Как план будем сдавать, я не знаю. За это время уже можно было круг сделать. Все деньги обратно отдал», - пожаловался водитель маршрутки.

«Конечно, возмущаемся - уже на полтора часа опоздали. Могли бы пропустить, маленькие машины-то проходят, и эта прошла бы. Одну машину туда бы пропустили, следующую - оттуда. А они все застопорили и не пускают никого», - сообщила пассажирка маршрутки Людмила Васильевна.

Неподалеку от остановки «Перинатальный центр» не смогли разъехаться машина спецтехники и седан «Лада-Веста». На стекле легковушки - знак начинающего водителя. Шофер подъемника высказался по поводу случившегося.

«Эта дама выехала с парковки и подрезала меня. Я, так как не в силах остановиться, решил ее обойти, думал, она затормозит. В итоге она не затормозила и я ее «догнал», - объяснил водитель грузовика.

Спустя два часа грузовик и легковушку расцепили. Возможно, это сделали бы и раньше, но работу осложнял оставленный вдоль дороги транспорт. Как только подъемник убрали с проезжей части ближе к обочине, движение постепенно возобновилось.