Пензенцам объяснили, в каких случаях могут удержать деньги из пенсии

02.03.2023 | 08:17

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель областного центра.

«Действительно ли Социальный фонд России может списывать с карты долги - за квартплату, банковские и другие?» - задал он вопрос.

В региональном отделении Соцфонда объяснили, что такие удержания из пенсии гражданина возможны в случае поступления исполнительного документа от Федеральной службы судебных приставов или решения суда о взыскании.

Это положение регулируется законодательством: статьей 29 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и статей 98 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Кроме того, территориальный орган СФР может принимать самостоятельно решение о взыскании в случаях выявления факта излишне выплаченных сумм.

Это может произойти «при нарушении пенсионером обязанности по извещению о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера страховой пенсии или

прекращение (продление) выплаты», пояснили в ОСФР по Пензенской области.