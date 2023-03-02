Пензенцам объяснили, в каких случаях могут удержать деньги из пенсии

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель областного центра.
«Действительно ли Социальный фонд России может списывать с карты долги - за квартплату, банковские и другие?» - задал он вопрос.
В региональном отделении Соцфонда объяснили, что такие удержания из пенсии гражданина возможны в случае поступления исполнительного документа от Федеральной службы судебных приставов или решения суда о взыскании.
Это положение регулируется законодательством: статьей 29 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и статей 98 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Кроме того, территориальный орган СФР может принимать самостоятельно решение о взыскании в случаях выявления факта излишне выплаченных сумм.
Это может произойти «при нарушении пенсионером обязанности по извещению о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера страховой пенсии или
прекращение (продление) выплаты», пояснили в ОСФР по Пензенской области.
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