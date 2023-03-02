«Мост ужасов» в Никольском районе закрыли для проезда еще на год

02.03.2023 | 16:55

Мост через Суру в Никольском районе, получивший в народе такие названия, как «мост экстремалов», «мост адреналина» и «мост ужасов», закрыли для проезда до марта 2024 года.

Конструкция прославилась в Сети благодаря нескольким видеороликам.

«Закрывается движение всех видов транспортных средств участке автомобильной дороги Большой Вьяс - пгт Сура - Маис (км 21+528 - 21+790) Никольского района Пензенской области по мосту через Суру до 1 марта 2024 года», - сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.

Проезд невозможен из-за того, что сооружение небезопасно, имеет повреждения. Это подтвердили результаты обследования.

В начале 2022 года мост закрыли в первый раз. Проезд запретили до 10 марта 2023-го. Теперь срок подходит к концу, и ограничение решили продлить.

Жители Пензенской области ранее неоднократно отмечали, что конструкция находится в аварийном состоянии более 10 лет и перед ней имеется знак «Проезд запрещен». Но автомобилисты все же ездят, рискуя жизнью, так как здесь пролегает кратчайший путь к соседним населенным пунктам.

В сентябре 2021 года в ситуацию вмешалась прокуратура. Проверка установила, что «мостовое сооружение имеет серьезные дефекты, в том числе сквозную коррозию нижнего пояса пролетных строений».