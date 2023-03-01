По факту высадки ребенка из автобуса № 70 проводят расследование

01.03.2023 | 17:12

По факту инцидента с ребенком, которого высадили из автобуса № 70 из-за рваной купюры, проводится служебное расследование. Его организовал руководитель предприятия-перевозчика, обслуживающего маршрут.

К процессу привлечены родители мальчика.

«В соответствии с законодательством запрещена высадка пассажиров, не достигших возраста 16 лет, следующих без сопровождения совершеннолетнего лица. В случае установления вины кондуктора к нему будут применены строгие меры дисциплинарного воздействия», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Ребенок не смог добраться из музыкальной школы до дома на автобусе, потому что кондуктор отказалась принимать у него деньги за проезд. Женщину не устроило, что купюра порвана, а другой у мальчика не оказалось. Рваную ему дала кондуктор в другом автобусе.

«Мой сын сел в 70-й автобус где-то в 15:50-16:00 28.02.2023 на остановке «Дворец водного спорта», чтобы ехать домой из музыкальной школы. К мальчику подошла кондуктор и попросила оплатить проезд. Сын стал расплачиваться купюрой 50 рублей, но оказалось, что она порвана наполовину, которые [50 рублей] дала кондуктор, когда он ехал в музыкальную школу. Тогда кондуктор потребовала от мальчика покинуть автобус. В итоге ребенок четыре остановки шел пешком домой», - рассказал отец ребенка в соцсети «ВКонтакте».