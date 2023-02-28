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Общество

В ледовом комплексе «Хрустальный» отметили День зимних видов спорта

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День зимних видов спорта ежегодно отмечают по всей стране после Олимпиады в Сочи. В 2023-м в Пензе его решили провести в новом ледовом комплексе «Хрустальный».

Четвероклассница Дарья Мокшина одна из первых вышла на арену. Фигурным катанием занимается шесть лет, еще с детского сада.

«Мне понравилось, что спорт красивый, можно прыгать, мы летим надо льдом», - отметила Дарья.

В День зимних видов спорта свое умение также продемонстрировали и представители отделения шорт-трека. Теперь у них, как и у фигуристов, благодаря «Хрустальному» появится своя тренировочная база.

«Мне нравится бегать большие дистанции, соперничать с кем-то», - поделилась шорт-трекистка Арина Гудожникова.

«Я считаю, что такие дни обязательно должны быть, потому что они нас сплачивают, сдруживают, объединяют. Уважаемые ребята, я вам желаю, чтобы вы занимались своими любимыми видами порта, защищали Пензенскую область и Россию на всероссийских и международных соревнованиях», - взяла слово министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

Праздник поддержали юные хоккеисты и ребята из адаптивной команды по следж-хоккею. А непосредственно торжественное открытие нового спортивного ледового комплекса «Хрустальный» состоится немного позднее.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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