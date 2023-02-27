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Общество

Пензенским садам и школам отсыпят песко-соляную смесь

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В понедельник, 27 февраля, в мэрии отреагировали на сложные погодные условия и улицы, покрытые льдом.

Как сообщили в пресс-службе, сейчас принимаются меры для обеспечения безопасности граждан.

«Особого внимания требуют объекты социальной сферы: школы, детские сады, спортивные и культурные учреждения. Руководителям профильных ведомств и МБУ «Пензавтодор» нужно организовать совместную деятельность по предоставлению объектам песко-соляной смеси», - распорядился мэр Александр Басенко во время совещания в администрации города.

Также в Пензе проконтролируют, как управляющие компании очищают от наледи пешеходные зоны, крыши и убирают снег во дворах. Особое внимание уделят тому, чтобы эта работа проводилась вовремя.

Чиновники недовольны качеством уборки территорий торговых центров, магазинов и других коммерческих заведений. После потепления возле многих зданий образовались огромные лужи, а под водой скрылся лед.

Ответственность за контроль этого направления возложили на управление содействия развитию малого и среднего предпринимательства города, уточнили в мэрии.

Ранее 27 февраля пензенцы в социальных сетях отметили: из-за перепадов температуры город вновь превратился в каток, а местами дороги затопило.

«Какой ужасный каток во всем городе», «По всему городу безобразие под ногами», «У кадетской школы разлилось болото, воды по колено, дети обходили как могли, забирались по сугробам, падали оттуда прямиком в лужу, по уши мокрые в воде!» - пожаловались они.

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